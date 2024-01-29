Завод "Славнефть-ЯНОС" работает в штатном режиме, отметил губернатор региона Михаил Евраев

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Специалисты обезвредили взрывчатку на сбитом в Ярославле беспилотнике, завод "Славнефть-ЯНОС" работает в штатном режиме. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"Спецслужбами региона проведено обследование беспилотника. Благодаря эффективной работе взрывотехников УФСБ и управления Росгвардии по Ярославской области боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена. Угроза безопасности топливо-энергетического комплекса нейтрализована, предприятие работает в штатном режиме", - написал он.

Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" предотвратила атаку беспилотника утром 29 января. Как ранее сообщал Евраев, в результате происшествия пострадавших нет, возгорания не произошло.

Ярославский нефтеперерабатывающий завод запущен в эксплуатацию в 1961 году. С 1995 года предприятие входит в состав вертикально-интегрированной нефтяной компании "Славнефть". Средний показатель объема переработки нефти на "Славнефть-ЯНОС" составляет около 15 млн тонн в год.