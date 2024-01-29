СК возбудил уголовное дело после аварии с автобусом детской хоккейной команды

В ДТП погибли четыре человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Свердловской области после аварии с автобусом, перевозившим детскую хоккейную команду. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Невьянску СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 10 лет лишения свободы", - сказали в СК.

Авария произошла утром 29 января. У автобуса во время движения лопнуло колесо, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем Citroen. В автобусе находились 18 детей в возрасте от 15 до 16 лет, а также тренер и водитель. Всего погибли четыре человека: водитель, два пассажира Citroen и тренер хоккейной команды.

Вячеслав Тюменцев - глава Новоуральского городского округа, куда направлялась команда, выразил соболезнования. "Администрация Новоуральска окажет всю необходимую поддержку", - отметил Тюменцев.