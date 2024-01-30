Протестующие аграрии заблокировали доступ к аэропорту Тулузы во Франции

По информации телеканала BFMTV, демонстранты жгут автомобильные покрышки и солому

ПАРИЖ, 30 января. /ТАСС/. Протестующие фермеры частично перекрыли дорогу, ведущую к аэропорту Тулузы на юге Франции. Об этом сообщила префектура департамента Верхняя Гаронна, административным центром которого является Тулуза.

"Колонны тракторов прибыли в окрестности аэропорта Тулуза-Бланьяк", - отмечается в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсети X (ранее Twitter). По данным властей, манифестанты заблокировали перекресток с круговым движением, один из съездов которого ведет к аэропорту. В префектуре посоветовали пассажирам выбирать пути объезда.

По информации телеканала BFMTV, протестующие жгут автомобильные покрышки и солому.

Аэропорт Тулузы является седьмым по пассажиропотоку во Франции. В 2022 году он принял около 7 млн пассажиров.

Фермерский бунт

Массовые демонстрации проходят во Франции ввиду недовольства фермеров падением доходов из-за инфляции и увеличения импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур, обусловленных требованиями ЕС, и за смягчение регулирования сельского хозяйства. В знак протеста фермеры на тракторах перекрывают автодороги, проводят манифестации перед зданиями государственных органов.

26 января французский премьер-министр Габриэль Атталь объявил о первых мерах поддержки фермеров со стороны правительства. После этого часть протестующих решила сделать паузу в выходные, что привело к сокращению числа баррикад на дорогах страны. Крупные профсоюзы выступили за продолжение акций протеста и пообещали с 29 января перекрыть крупнейшие шоссе в столичном регионе и рынок в Рюнжи под Парижем. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен поручил правоохранительным службам не допустить "блокады Парижа".