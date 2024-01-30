Второе дело возбудили после аварии с автобусом детской хоккейной команды на Урале

Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, инспекторы ГИБДД составили административный протокол в отношении водителя автобуса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с автобусом, который вез детскую хоккейную команду. Об этом сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

"По факту гибели четырех человек в ДТП под Новоуральском, где столкнулись пассажирский автобус с командой юных хоккеистов и иномарка "Ситроен С4", сотрудники следственного подразделения полиции Невьянска возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сказал Горелых.

По его данным, автобус с места происшествия был помещен как вещдок для проведения следственных действий на штрафстоянку. В отношении водителя автобуса инспекторы ГИБДД составили административный протокол по ст.12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена).

"В ходе тщательного осмотра технического состояния "Ютонга" установлено, что стрелка его спидометра замерла на цифре 100 км/ч. С момента, когда водитель автобуса забрал спортсменов с железнодорожного вокзала г. Челябинска до столкновения с иномаркой, он проехал 294 км. По предварительным данным, время нахождения в пути составило порядка трех с половиной часов", - сказал Горелых. Он отметил, что по правилам дорожного движения скорость движения автобуса, осуществляющего организованную перевозку групп детей, не должна превышать 60 км/ч. Представители МВД назначили автотехническую экспертизу.

Ранее следственным отделом по городу Невьянску СУ СК России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).