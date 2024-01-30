Дело о ДТП с двумя пострадавшими девушками в Калининграде передали в производство СК

Пострадавших госпитализировали с тяжелыми травмами

КАЛИНИГРАД, 30 января. /ТАСС/. Уголовное дело, возбужденное полицией в отношении жителя Калининграда после ДТП, в котором пострадали две несовершеннолетние девушки, передали в региональное следственное управление СК РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Следственными органами СК РФ по Калининградской области принято к производству уголовное дело, возбужденное в отношении 53-летнего жителя Калининграда, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человеку)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 24 января 2024 года обвиняемый, управляя легковым автомобилем, на нерегулируемом пешеходном перекрестке на прямом участке дороги, нарушив правила, совершил наезд на двух 16-летних девушек. Пострадавших госпитализировали с тяжелыми травмами.

По ходатайству органов полиции судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий до 25 марта 2024 года. В частности, ему запрещено общаться со свидетелями по уголовному делу, управлять автомобилем и иными транспортными средствами, изменять место жительства без разрешения следствия, пользоваться интернетом. Также обвиняемый обязан самостоятельно и своевременно являться по вызовам следователя и в суд. При нарушении данной меры пресечения, она может быть изменена на более строгую.

По делу ведется следствие, назначено несколько экспертиз, включая судебно-медицинские, автотехнические, судебно-химические. Допрашиваются свидетели.