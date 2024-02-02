В Мурманске потушили пожар на рыбоперерабатывающем заводе

МУРМАНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Возгорание, возникшее на рыбоперерабатывающем заводе в Мурманске, ликвидировано. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"В 06:44 [мск] пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара, площадь которого составила 800 кв. м, привлекались 32 специалиста и 9 единиц техники. В пресс-службе МЧС России ТАСС уточняли, что тушение осложнялось необходимостью доставки воды из отдаленных источников. Для бесперебойной подачи воды использовали спецтехнику. Информации о пострадавших нет.

Пожар произошел на улице Александра Невского, 38. По данным из открытых источников, по указанному адресу находится компания "Рыбоперерабатывающий завод", которая занимается производством рыбных консервов, рыбных пресервов и красной икры.