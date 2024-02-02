Мэрия Бишкека заявила о готовности развернуть пункты обогрева из-за аварии на ТЭЦ

Вице-мэр Жыргалбек Шамыралиев отметил, что снижение подачи тепла в многоэтажные дома затронуло примерно 60 тыс. квартир

БИШКЕК, 2 февраля. /ТАСС/. Мэрия Бишкека готова оперативно развернуть пункты обогрева для горожан в связи с произошедшей на ТЭЦ аварией. Об этом заявил на пресс-конференции в Бишкеке вице-мэр Жыргалбек Шамыралиев.

"Мэрия готова организовать пункты обогрева. Если возникнет необходимость в этом, они будут оперативно развернуты", - сказал он.

По его словам, снижение подачи тепла в многоэтажные дома Бишкека затронуло примерно 60 тыс. квартир.

Авария на бишкекской ТЭЦ произошла в ночь на 2 февраля. Как утверждают в Минэнерго республики, в результате ЧП вышло из строя ее оборудование. Очевидцы сообщают о произошедшей на теплоцентрали вспышке и взрыве котла, после чего в старом здании станции начался пожар, который был потушен в течение двух часов. При этом пострадали пятеро сотрудников ТЭЦ, трое из которых госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

По сведениям Минэнерго, жители города обеспечиваются электричеством в полном объеме, приостановлена подача горячей воды и отопления в несколько микрорайонов. Несмотря на ЧП на ТЭЦ, транспорт, магазины, банки, государственные и муниципальные органы Бишкека, заявили ТАСС в мэрии, работают в обычном режиме. На онлайн-режим обучения переведены школы.

Создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ, которая является одной из самых важных генерирующих электроэнергию мощностей в республике. Глава кабмина страны вынужден был отказаться от участия в намеченном на 2 февраля в Алма-Ате заседании Евразийского межправительственного совета и вернуться в Бишкек. Власти обещают восстановить работу ТЭЦ в полном объеме в течение пяти-семи дней.