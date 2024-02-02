Жапаров поручил ускорить ликвидацию последствий аварии на ТЭЦ Бишкека

Авария на ТЭЦ в Бишкеке

Президент также распорядился перевести работу "специальных служб в усиленный режим" до устранения нештатной ситуации

БИШКЕК, 2 февраля. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров дал поручение соответствующим службам ускорить ликвидацию последствий крупной аварии, произошедшей на столичной ТЭЦ. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Президент Садыр Жапаров сегодня, 2 февраля, проинспектировал ход восстановительных работ на ТЭЦ города Бишкек. Президент поручил в срочном порядке принять меры по восстановлению теплоснабжения домов и социальных объектов, а также оперативно предоставлять информацию до полного восстановления работы ТЭЦ", - говорится в сообщении.

Киргизский лидер также распорядился перевести работу "специальных служб в усиленный режим" до устранения нештатной ситуации. Кроме этого, он посетил больницу, в которой находятся пострадавшие во время аварии сотрудники ТЭЦ.