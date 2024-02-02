Следствие переквалифицировало дело после смерти одной из сбитых девушек в Калининграде

Водителю может грозить до пяти лет лишения свободы

КАЛИНИНГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Следствие в Калининграде переквалифицировало действия водителя автомобиля, сбившего на пешеходном переходе в Калининграде 24 января двух 16-летних девушек, одна из которых позднее умерла в больнице от полученных травм. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Наталья Гацко.

"Следственными органами регионального управления СК РФ действия обвиняемого в совершении ДТП на Ленинском проспекте в Калининграде, в результате которого пострадали две 16-летние девушки, одна из которых затем скончалась в больнице, переквалифицированы с ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) на ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - рассказала она.

Представитель СК уточнила, что максимальное наказание, предусмотренное за совершение преступления по этой части статьи УК РФ, составляет до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что дорожно-транспортное происшествие произошло 24 января в 23:41 (00:41 мск 25 января) на Ленинском проспекте в Калининграде. По предварительной информации, 53-летний водитель автомобиля Audi сбил двух 16-летних девушек, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Обеих госпитализировали с тяжелыми травмами.

Уголовное дело, возбужденное полицией после ДТП, передали в региональное следственное управление СК РФ. По делу назначили несколько экспертиз.