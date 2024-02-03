Работу ТЭЦ Бишкека после аварии восстановили почти до штатного уровня

В город прибыли специалисты из России, которые помогут определить причину нештатной ситуации на теплоцентрали

БИШКЕК, 3 февраля. /ТАСС/. Работа ТЭЦ Бишкека после произошедшей на ней аварии восстановлена почти до обычного режима. Об этом сообщил оперативный штаб при кабинете министров Киргизии.

"На данный момент общая активная мощность на ТЭЦ Бишкека [составляет] 245 МВт", - говорится в сообщении. Температура подаваемой в тепловые сети воды достигает почти 68 градусов при норме около 70 градусов. "В работе шесть котлоагрегатов, три турбоагрегата. Готовится к растопке еще один котлоагрегат и один турбоагрегат", - отмечает штаб.

Как заявил во время заседания оперативного штаба глава кабинета министров республики Акылбек Жапаров, в Бишкек уже прибыли специалисты из РФ, которые "окажут помощь в определении причин нештатной ситуации" на теплоцентрали.

Авария на бишкекской ТЭЦ произошла в ночь на 2 февраля. После взрыва на объекте возник пожар в старом здании, который был потушен в течение двух часов. Пострадали пять сотрудников ТЭЦ, трое из которых госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Из-за аварийной ситуации была приостановлена подача горячей воды и частично отопления в несколько микрорайонов. В городских больницах в связи с ЧП было отменено проведение плановых операций, а школьники переведены на онлайн-режим обучения.

Глава кабмина страны после аварии на ТЭЦ был вынужден экстренно вернуться в Бишкек из Алма-Аты, где он планировал принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Власти обещают полностью восстановить работу теплоцентрали в течение пяти-семи дней.