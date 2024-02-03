3 февраля, 04:01
Авария на ТЭЦ в Бишкеке

Работу ТЭЦ Бишкека после аварии восстановили почти до штатного уровня

В город прибыли специалисты из России, которые помогут определить причину нештатной ситуации на теплоцентрали

БИШКЕК, 3 февраля. /ТАСС/. Работа ТЭЦ Бишкека после произошедшей на ней аварии восстановлена почти до обычного режима. Об этом сообщил оперативный штаб при кабинете министров Киргизии.

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"На данный момент общая активная мощность на ТЭЦ Бишкека [составляет] 245 МВт", - говорится в сообщении. Температура подаваемой в тепловые сети воды достигает почти 68 градусов при норме около 70 градусов. "В работе шесть котлоагрегатов, три турбоагрегата. Готовится к растопке еще один котлоагрегат и один турбоагрегат", - отмечает штаб.

Как заявил во время заседания оперативного штаба глава кабинета министров республики Акылбек Жапаров, в Бишкек уже прибыли специалисты из РФ, которые "окажут помощь в определении причин нештатной ситуации" на теплоцентрали.

Авария на бишкекской ТЭЦ произошла в ночь на 2 февраля. После взрыва на объекте возник пожар в старом здании, который был потушен в течение двух часов. Пострадали пять сотрудников ТЭЦ, трое из которых госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Из-за аварийной ситуации была приостановлена подача горячей воды и частично отопления в несколько микрорайонов. В городских больницах в связи с ЧП было отменено проведение плановых операций, а школьники переведены на онлайн-режим обучения.

Глава кабмина страны после аварии на ТЭЦ был вынужден экстренно вернуться в Бишкек из Алма-Аты, где он планировал принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Власти обещают полностью восстановить работу теплоцентрали в течение пяти-семи дней. 

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