Глава Ростовской области сообщил об отсутствии жертв после уничтожения БПЛА над регионом

По словам Василия Голубева, разрушений также нет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 февраля. /ТАСС/. Силы ПВО поразили беспилотник самолетного типа над территорией Ростовской области, жертв и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Сегодня ночью над территорией Ростовской области подразделениями нашей ПВО был поражен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Жертв и разрушений нет", - написал Голубев в своем Telegram-канале.

Ранее в Минобороны России сообщили, что средства ПВО РФ за ночь сбили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины в Белгородской области, два - в Волгоградской и один - в Ростовской.

Ростовская область граничит с Донецкой и Луганской народными республиками. Также в Ростове-на-Дону расположен штаб Южного военного округа. Регион регулярно подвергается попыткам атак ВСУ с воздуха.