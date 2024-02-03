3 февраля, 05:19
Военная операция на Украине

Глава Ростовской области сообщил об отсутствии жертв после уничтожения БПЛА над регионом

По словам Василия Голубева, разрушений также нет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 февраля. /ТАСС/. Силы ПВО поразили беспилотник самолетного типа над территорией Ростовской области, жертв и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

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"Сегодня ночью над территорией Ростовской области подразделениями нашей ПВО был поражен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Жертв и разрушений нет", - написал Голубев в своем Telegram-канале.

Ранее в Минобороны России сообщили, что средства ПВО РФ за ночь сбили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины в Белгородской области, два - в Волгоградской и один - в Ростовской.

Ростовская область граничит с Донецкой и Луганской народными республиками. Также в Ростове-на-Дону расположен штаб Южного военного округа. Регион регулярно подвергается попыткам атак ВСУ с воздуха. 

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