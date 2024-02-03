В Бишкеке после аварии на ТЭЦ начали подавать горячую воду

К теплоснабжению подключено около 200 домов

БИШКЕК, 3 февраля. /ТАСС/. В Бишкеке возобновилась подача горячей воды, которая была приостановлена после произошедшей на ТЭЦ крупной аварии. Об этом сообщил оперативный штаб при правительстве республики.

"Филиал ОАО "Электрические станции" - "Бишкектеплосеть" начал поэтапное подключение горячей воды в городе Бишкек. На настоящий момент к горячему теплоснабжению подключено порядка 200 домов", - говорится в сообщении.

По информации штаба, в первую очередь подключение горячей воды производится в районах, где "нормализованы параметры теплоносителя".

Авария на бишкекской ТЭЦ произошла в ночь на 2 февраля. После взрыва на объекте возник пожар в старом здании, который был потушен в течение двух часов. Пострадали при этом пятеро сотрудников ТЭЦ, трое из которых госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Из-за аварийной ситуации была приостановлена подача горячей воды и частично отопления в ряд микрорайонов города.

В городских больницах в связи с ЧП было отменено проведение плановых операций, а школьники переведены на онлайн-режим обучения.

Глава кабмина республики после аварии на ТЭЦ вынужден был экстренно вернуться в Бишкек из Алма-Аты, где он планировал принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Власти обещают полностью восстановить работу теплоцентрали в течение 5-7 дней. Для выяснения причин ЧП на теплоцентрали на помощь киргизским экспертам прибыли специалисты из России.