СМИ: сработавшее в Афинах взрывное устройство содержало 3-5 кг взрывчатки

Как сообщили специалисты, взрыв причинил материальный ущерб министерству труда и социальной защиты, выбив окна до пятого этажа, а также в прилегающих зданиях

АФИНЫ, 4 февраля. /ТАСС/. Взрывное устройство, сработавшее в субботу у здания министерства труда и социальной защиты в центре Афин, содержало 3-5 кг взрывчатки. Такое мнение экспертов приводит телеканал Open TV.

По словам специалистов, мощность бомбы была велика, о чем свидетельствует запись звука, который зафиксирован камерами внешнего наблюдения. Взрыв причинил материальный ущерб министерству, выбив окна до пятого этажа, а также в прилегающих зданиях. По оценкам сотрудников греческой полиции, бомба содержала от 3 до 5 кг взрывчатого вещества, отмечает телеканал.

Самодельное взрывное устройство сработало в субботу ночью у министерства труда и социальной защиты, пострадавших не было. Газета Kathimerini со ссылкой на полицию сообщила, что перед взрывом неизвестный звонил в газету Efimerida ton Syntakton. Он предупредил, что возле здания министерства заложено взрывное устройство, которое сработает через 40 минут. Ответственность за это взяла ранее неизвестная анархистская группировка "Революционная классовая самооборона".

По мнению экспертов, ее действия схожи с акциями других подобных анархистских организаций в прошлом. Антитеррористическая служба Греции начала расследование.