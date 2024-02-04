Глава Минздрава ЛНР сообщила о стабилизации состояния одного раненого в Лисичанске

По словам Наталии Пащенко, его перевели из реанимации

ЛУГАНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Состояние одного мирного жителя, раненного в Лисичанске в результате удара Вооруженных сил Украины и госпитализированного в Луганскую республиканскую клиническую больницу, стабилизировалось. Об этом ТАСС сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко.

"Медики продолжают бороться за жизни трех пациентов, находящихся в реанимации после обстрела Лисичанска. Их состояние по-прежнему остается крайне тяжелым. Состояние одного пациента стабилизировалось, его из реанимации перевели в отделение", - сказала она.

Министр отметила, что состояние еще троих раненых, доставленных из Лисичанска в Луганск, остается тяжелым.

Ранее Пащенко сообщала, что после обстрела Лисичанска со стороны ВСУ шесть человек были госпитализированы в Луганскую республиканскую клиническую больницу, четверо - в крайне тяжелом состоянии.