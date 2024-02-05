Над Брянской областью перехватили третий украинский БПЛА

Пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Богомаз

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили еще один украинский БПЛА над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

"4 февраля текущего года около 23:50 [мск] пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области", - сказали там.

Губернатор региона Александр Богомаз также сообщил в Telegram-канале об уничтожении третьего БПЛА над территорией Выгоничского района, пострадавших и разрушений нет.

Ранее в ведомстве сообщали об уничтожении БПЛА в 22:30 мск над территорией региона и перехвате дрона в 23:00 мск в воскресенье.