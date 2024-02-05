В Красноярском крае директор артели получил четыре года колонии за смерть 20 человек

Мужчине также запретили заниматься добычей полезных ископаемых на ближайшие два года

КРАСНОЯРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Курагинский районный суд приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении генерального директора красноярской золотодобывающей артели "Сисим" Максима Ковалькова за нарушение правил безопасности на предприятии, приведшее к гибели 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

"Генеральному директору ООО "Сисим" Максиму Ковалькову четыре года лишения свободы в колонии-поселении и два года запрета заниматься добычей полезных ископаемых", - сообщил собеседник агентства.

По информации региональной прокуратуры, фигурантами уголовного дела о гибели 20 человек при прорыве дамбы также являлись начальник участка Андрей Еганов и горный мастер Евгений Александров. Все они обвинялись по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Еганов приговорен к трем годам и пяти месяцам колонии-поселения и двум годам запрета заниматься добычей полезных ископаемых. Александров получил три года и три месяца колонии-поселения и год и пять месяцев запрета заниматься добычей полезных ископаемых.