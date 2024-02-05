СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета Ми-8 в Карелии

Следователям предстоит выяснить причину ЧП

ТАСС, 5 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после крушения в Карелии вертолета Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС.

Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК, дело возбуждено о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта ( ст. 263 УК РФ).

По данным МЧС, вертолет выполнял тренировочный полет.

Создан оперативный штаб и комиссия по расследованию происшествия. К работам привлечено более 140 человек и 33 единицы техники, в том числе водолазы центра спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС с допуском погружения до 60 м.

Вертолет с тремя членами экипажа перестал выходить на связь в ночь на понедельник. Его обломки нашли в водах Онежского озера в 11 км от берега.



