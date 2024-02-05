В Сочи отменили десять отменили из-за сошедшего на пути селя

Еще шесть задержаны

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Движение поездов на участке Туапсе - Адлер в Краснодарском крае приостановлено после схода селевых масс. Задержаны шесть пассажирских поездов, еще десять отменены, сообщили в официальном телеграм-канале РЖД.

Селевые массы нарушили движение поездов на перегоне Дагомыс - Лоо в Краснодарском крае, пассажиров довозят до Сочи и Адлера автобусами. Сход грязевых масс произошел из-за ранее выпавших осадков и переувлажнении почвы.

"Движение поездов на участке приостановлено. В настоящее время до 4 часов задержано шесть пассажирских поездов", - говорится в сообщении.

По данным РЖД, отменяются пригородные поезда № 6803 Туапсе - Имеретинский Курорт, № 6831 Туапсе - Имеретинский Курорт, № 6003 Туапсе - Аэропорт Сочи, № 6009 Туапсе - Аэропорт Сочи, № 6013 Туапсе - Имеретинский Курорт, № 6014 Имеретинский Курорт - Туапсе, № 6807 Туапсе - Имеретинский Курорт, № 6809 Туапсе - Имеретинский Курорт, № 6820 Имеретинский Курорт - Сочи и № 6027 Сочи - Аэропорт Сочи.

В РЖД создан оперативный штаб по координации восстановительных работ. В устранении последствий аварии принимают участие от РСЧС 39 человек и 7 единиц техники, более 100 железнодорожников. Работы осложняются тем, что переувлажненный грунт не стабилизирован, и селевые массы продолжают сходить на путь.

4 февраля в 22:47 в связи с продолжительными обильными осадками на перегоне Дагомыс - Лоо на Черноморском побережье произошел сход селевых масс на пути. По предварительным данным, в объеме более 5 тыс. куб. м.