На Украине погиб воевавший за ВСУ чемпион мира по пауэрлифтингу

Александра Белоконя мобилизовали в марте 2023 года

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь, вступивший в Вооруженные силы Украины, погиб в зоне боевых действий. Об этом сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на вице-президента Ассоциации спортивной борьбы страны Вадима Кисиля.

Отмечается, что Белоконь в 2017 году установил рекорд по перемещению человеком тягача с прицепом, в котором находились люди. По информации издания, его мобилизовали в марте 2023 года.

В декабре 2023 года сообщалось, что принимавшие участие в боевых действиях в рядах украинской армии актеры Василий Кухарский и Андрей Павленко, которые ранее играли роли в российском сериале "Возвращение Мухтара", погибли.