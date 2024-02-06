В ДНР заявили о массовых нарушениях прав детей, которых Киев вывозит из республики

Уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова отметила, что нарушается в том числе право говорить и учиться на русском языке

ДОНЕЦК, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) не располагают данными, куда Украина насильственно вывозит детей с подконтрольных ей территорий региона. При этом права таких детей массово нарушаются на украинской территории, заявила ТАСС уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Таким образом она прокомментировала сообщение украинского министерства реинтеграции о намерении принудительно вывезти детей из населенных пунктов в контролируемых Киевом районах ДНР.

"Украинские власти целенаправленно регулярно нарушают права несовершеннолетних. Поэтому, к большому сожалению, ситуация с насильственным вывозом детей случается не впервые, - сказала омбудсмен. - Подобные случаи мы фиксировали, например, при организации Украиной принудительного вывоза детей из государственных детских учреждений - интернатов, расположенных на освобожденных территориях ДНР, еще до начала спецоперации. Так, на момент деоккупации городов Волноваха и Мариуполь воспитанников в указанных учреждениях не оказалось, и их судьбы нам до сих пор неизвестны".

Она подчеркнула, что факты насильственного вывоза Киевом детей зафиксированы и в других городах региона, в том числе в Артемовске и Соледаре.

Кроме того, аппаратом уполномоченного зафиксированы массовые факты нарушения прав детей Донбасса, вывезенных из зоны конфликта на территорию Украины. В частности, речь идет о праве говорить и учиться на русском языке. "Вопиющий пример - принятый Украиной закон № 463-9 от 16.01.2020 "О полном общем среднем образовании", который лишил русскоязычных детей Донбасса права на получение образования на родном языке", - подытожила Морозова.