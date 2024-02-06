На Сахалине уволили водителя автобуса, высадившего ребенка посреди трассы

Транспортная компания начала служебное расследование

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин распорядился уволить водителя пассажирского автобуса, высадившего в мороз девятилетнего ребенка посреди оживленной трассы вне автобусной остановки. Об этом глава города сообщил в Telegram-канале.

"Распорядился уволить водителя пассажирского автобуса, который высадил маленькую девочку прямо посреди дороги и оставил одну на морозе. Поступок, не имеющий никаких оправданий", - говорится в посте.

Мэр сообщил, что сейчас транспортная компания проводит служебное расследование, подключилась прокуратура, следователи возбудили уголовное дело. "Предупреждаю всех, кто работает в системе пассажирских перевозок: такие ситуации недопустимы. Моя позиция однозначна - за такие вещи будем наказывать по всей строгости", - добавил Надсадин.

В понедельник утром девятилетний ребенок добирался на рейсовом автобусе до дома в пригород Южно-Сахалинска. Девочка не заметила, что на остановке "Федоровка" осталась одна в салоне, а водитель отклонился от маршрута. Ранее об изменении маршрута ребенок не слышал, так как в автобусе было шумно. Водитель высадил девочку вне автобусной остановки и оставил ее одну посреди оживленной трассы.

Мужчину доставили в городской следственный отдел для допроса и проведения следственных действий с его участием. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).