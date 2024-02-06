Генконсульство РФ в Сиднее возобновило работу после инцидента с сумкой

Диппредставительство работает в штатном режиме

СИДНЕЙ, 6 февраля. /ТАСС/. Российское генеральное консульство в Сиднее возобновило работу в штатном режиме после инцидента с подозрительной сумкой, подброшенной на территорию дипмиссии. Как сообщили корреспонденту ТАСС в генконсульстве, сотрудники диппредставительства возобновили прием граждан после отъезда полиции, оцепившей территорию консульства и улицу, на которой оно расположено, из-за подозрительной сумки, подброшенной к зданию.

"Консульский отдел работает в штатном режиме, прием граждан возобновлен", - уточнили в генконсульстве.

В целях безопасности работа консульства была приостановлена из-за сумки, подброшенной неизвестным мужчиной на территорию диппредставительства. Прибывшая на место инцидента полиция на время проверки оцепила улицу Фуллертон-стрит, на которой расположено генконсульство, однако после детального изучения содержимого стражи порядка пришли к выводу, что сумка не представляет опасности. Позднее сотрудники полиции забрали ее в участок для последующего разбирательства и установления личности подбросившего сумку мужчины.