В Белгородской области при атаке БПЛА повреждения получили четыре дома

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших нет

ТАСС, 6 февраля. Четыре частных жилых домовладения получили повреждения в городе Губкин Белгородской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"Город Губкин подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет. Различные повреждения выявлены на территории четырех частных жилых домовладений: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы", - проинформировал глава региона.

По его словам, подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток.