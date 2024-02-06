Все пострадавшие при обстреле Белгорода 30 декабря выписаны из больниц города

ТАСС, 6 февраля. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из больниц Белгорода выписаны все пострадавшие в результате обстрела города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 30 декабря.
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В медучреждениях Москвы остаются 15 раненых, написал глава региона на своей странице во "ВКонтакте".
"Из больниц Белгорода выписаны все пострадавшие в результате террористической атаки 30 декабря города Белгорода. Еще остаются 15 раненых в больницах города Москвы. Надеюсь, что скоро они поправятся и вернутся к своим близким домой", - отметил он.
Ранее губернатор сообщал, что далее пострадавших ждет реабилитация и медицинское сопровождение.