В Карелии возобновились поиски экипажа упавшего вертолета Ми-8

Работы ведутся на глубине 50 м

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 февраля. /ТАСС/. Специалисты возобновили поиски экипажа вертолета Ми-8 МЧС России, который 4 февраля потерпел крушение в Онежском озере в Карелии.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Государственного комитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Ранее глава региона Артур Парфенчиков сообщил, что поисковые работы прекратились на ночь. При этом глава Карелии сообщил, что спасатели обнаружили на дне Онежского озера тело одного из членов экипажа, его личность пока не установлена.

"Поиски возобновлены сегодня утром, продолжаются. Работы ведутся на глубине 50 м. Погодные условия на месте неплохие", - сообщила сотрудница комитета.