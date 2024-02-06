В Белгородской области за сутки зафиксировали более 30 прилетов

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в результате действий ВСУ повреждены девять домов

ТАСС, 6 февраля. Пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки, более 30 снарядов было выпущено по населенным пунктам региона. В результате действий ВСУ повреждены девять домов, также загорелась летняя кухня частного домовладения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущен один артиллерийский снаряд. В селе Красный Хутор средствами радиоэлектронной борьбы посажен и впоследствии уничтожен дрон-камикадзе. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал он.

В Валуйском округе в понедельник из ствольной артиллерии ВСУ обстреляли село Вериговка - зафиксировано пять прилетов, в одном частном доме выбиты окна. По поселку Уразово было выпущено семь артиллерийских снарядов.

В Губкинском округе город Губкин подвергся атаке с помощью БПЛА. "В результате падения беспилотника с последующей детонацией есть различные повреждения в восьми частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы", - проинформировал глава региона.

В Краснояружском районе по селу Теребрено выпущено три минометных снаряда, по окраине поселка Прилесье - пять. В Чернянском районе село Волоконовка подверглось атаке с помощью трех БПЛА, есть повреждения на инфраструктурном объекте.

В Шебекинском округе под минометный обстрел попал хутор Мухин - зафиксировано три прилета, в результате загорелась летняя кухня частного домовладения. По хутору Марьино выпущено пять минометных снарядов, по хутору Панков - четыре минометных снаряда.