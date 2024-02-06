ВСУ атаковали село Вознесеновка в Белгородской области с помощью дрона

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадавших нет

ТАСС, 6 февраля. Село Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области подверглось атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дрона, повреждено сельхозпредприятие.

Пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотника. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет, пробита кровля складского помещения на территории сельскохозяйственного предприятия", - проинформировал глава региона.

Он добавил, что на месте работают оперативные службы.

Позже губернатор сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. "Пострадавших нет. Различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Подворовой обход территории продолжается", - написал Гладков.