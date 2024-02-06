В 10 областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Харьковской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлялась в 10 регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сначала сирены звучали только в Днепропетровской и Харьковской областях. Позднее тревога распространилась еще на восемь областей. Предупреждение начало действовать в Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

Сирены звучали около получаса в Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях, более 40 минут в Днепропетровской и Харьковской областях.

Сообщений о взрывах во время действия предупреждения не поступало.

В новость внесены изменения (12:06 мск, 13:02 мск) - добавлена информация о распространении тревоги еще на восемь областей, добавлена информация об отмене тревоги.