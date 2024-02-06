ВСУ обстреляли заправку в Старобельском округе ЛНР

Загорелись две цистерны

ЛУГАНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Бутово в Старобельском округе ЛНР, загорелась автозаправочная станция, сообщил глава округа Владимир Чернев. Огонь охватил две цистерны, информировал ТАСС сотрудник оперативных служб региона.

По его информации, ВСУ обстреляли заправку в городе Старобельске, однако позднее глава округа уточнил, что удары были нанесены по населенному пункту Бутово.

"Сегодня ВСУ обстреляли населенный пункт Бутово Старобельского округа. Предположительно, огонь велся из РСЗО HIMARS американского производства. Вследствие обстрела загорелась автозаправочная станция. На место выехали сотрудники МЧС, МВД и администрации Старобельского округа. Пожар удалось оперативно локализовать", - написал Чернев в Telegram-канале. По информации главы округа, жертв среди мирных жителей нет.

Чернев также сообщил, что в результате обстрела частично повреждено здание хлебопекарни, находящейся рядом с автозаправкой.