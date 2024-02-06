ВСУ обстреляли село Сушаны в Брянской области

Как сообщил губернатор Александр Богомаз, пострадавших нет, но в населенном пункте частично нарушено энергоснабжение

БРЯНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Сушаны Климовского района Брянской области, в результате чего в населенном пункте частично нарушено энергоснабжение.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

"Террористической атаке подверглось село Сушаны Климовского района. ВСУ нанесли удар по центру села, где живут мирные граждане. Пострадавших нет. В результате обстрела частично нарушено энергоснабжение", - написал он.

На месте работают экстренные и оперативные службы, отметил Богомаз.