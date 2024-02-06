В Ясиноватой беспилотник ВСУ атаковал ремонтную бригаду

Пострадавших нет, отметил глава муниципального округа Дмитрий Шевченко

ДОНЕЦК, 6 февраля. /ТАСС/. Ремонтно-восстановительную бригаду районных электрических сетей (РЭС) атаковал беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в Telegram-канале глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко.

"Аварийную группу РЭС, при выполнении ремонтно-восстановительных работ, атаковал беспилотник ВФУ (вооруженные формированиями Украины - прим. ТАСС). Без пострадавших. В связи с этим пока не можем полностью ликвидировать последствия ночной аварии", - сказал он.

Шевченко также добавил, что часть населения в городе остается без электричества вследствие обстрела. В ближайшее время работы будут возобновлены.