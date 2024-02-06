В Сочи взрыв газа в пекарне произошел из-за разгерметизации баллона

В результате взрыва пострадали три человека

КРАСНОДАР, 6 февраля. /ТАСС/. Взрыв газа в пункте быстрого питания в Сочи стал следствием разгерметизации газобаллонного оборудования, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Краснодарского края, где проводят проверку. Также проведение проверки в связи с инцидентом организовано следственным управлением СК РФ по Краснодарскому краю.

"Установлено, что причиной взрыва явилась вспышка газо-воздушной смеси в результате разгерметизации газобаллонного оборудования. В настоящее время прокуратурой района по указанному факту организована проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности, трудового законодательства", - говорится в сообщении прокуратуры Краснодарского края.

В СУ СК РФ по региону, где также организовано проведение проверки, уточнили, что взрыв газа случился в помещении точки общественного питания, расположенном на цокольном этаже здания.

Утром во вторник в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что в помещении быстрого питания на улице Тимирязева произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате пострадали три человека, они госпитализированы. Несущие конструкции здания не повреждены.