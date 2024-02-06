Под Белгородом ВСУ атаковали двумя БПЛА село Волоконовка

Поврежден один объект

ТАСС, 6 февраля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали село Волоконовку Чернянского района, пострадавших нет. В результате падения одного БПЛА произошла детонация, поврежден один инфраструктурный объект, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Село Волоконовка Чернянского района подверглось атаке ВСУ с помощью двух БПЛА. В результате падения первого с последующей детонацией есть повреждения на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет. Второй БПЛА был уничтожен в воздухе", - написал он.

Гладков уточнил, что на месте работают оперативные и аварийные службы.