Полиция начала проверку после задержания начальника отдела ГУ МВД по Ростовской области

Александр Левченко занимает пост начальника восьмого отдела управления по контролю за оборотом наркотиков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 февраля. /ТАСС/. Полиция начала служебную проверку после задержания начальника восьмого отдела управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) ГУ МВД по Ростовской области Александра Левченко. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Сотрудниками ГУ МВД России по Ростовской области проводится служебная проверка по факту возможной причастности к противоправной деятельности сотрудника одного из отделов управления по контролю за оборотом наркотиков областного главка полиции. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Левченко был задержан за денежные поборы, якобы предназначенные для руководства городского управления экономической безопасности и противодействия коррупции. В этом подразделении прошли обыски. Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил эту информацию.