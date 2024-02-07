Над Белгородской областью уничтожили два украинских БПЛА

Также над областью ранее уничтожили семь реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

"7 февраля текущего года около 17:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - сказали там.

Ранее в ведомстве сообщили об уничтожении над территорией региона семи реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire.