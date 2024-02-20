В Кисловодске не подтвердилась информация о минировании гостиницы

Здание находится в центральной туристической зоне города-курорта

ПЯТИГОРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Сообщение о минировании гостиницы Green Resort Hotel & Spa в Кисловодске оказалось ложным. Об этом сообщил глава курорта Евгений Моисеев.

"Информация о минировании гостиницы Green Resort Hotel & Spa в Кисловодске не подтвердилась. Снова провокация злоумышленников. Прошу не поддаваться панике туристов, которые уже забронировали размещение. Специалисты проверили здание, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено", - написал он в Telegram-канале.

Здание находится в центральной туристической зоне города-курорта.