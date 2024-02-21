В Ульяновской области ликвидировали пожар в многоквартирном жилом доме

При ЧП погиб мужчина

УЛЬЯНОВСК, 21 февраля. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в многоквартирном жилом доме в рабочем поселке Ишеевка Ульяновской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном ГУ МЧС по региону.

"12:50 - полная ликвидация пожара", - отмечается в сообщении.

Пожар начался вечером 20 февраля в квартире на втором этаже жилого дома на улице Больничной в рабочем поселке Ишеевка. Огонь распространился на кровлю на площади 350 кв. м. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, обнаружили тело одного погибшего. По данным губернатора Ульяновской области Алексея Русских, в доме было 18 квартир.