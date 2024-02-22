22 февраля, 09:32
Военная операция на Украине

В Херсонской области четыре жителя получили ранения при обстреле села со стороны ВСУ

© СК России

Губернатор региона Владимир Сальдо также ранее сообщил об ударе FPV-дрона по маршрутному автобусу

ГЕНИЧЕСК, 22 февраля. /ТАСС/. Четыре мирных жителя ранены в селе Чернянка Каховского района Херсонской области при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили ТАСС военные следователи СК РФ.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооруженные формирования Украины] села Чернянка Каховского района, в результате обстрела ранения получили четверо мужчин 1971, 1981, 1968 и 1987 годов рождения", - рассказали военные следователи.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо также сообщил об ударе FPV-дрона по маршрутному автобусу на дороге Новая Каховка - Тополевка. По словам главы области, водителю удалось сманеврировать, благодаря чему взрыв произошел снаружи. Однако осколками был ранен сам водитель и одна из пассажирок. 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеХерсонская область