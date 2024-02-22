В Херсонской области четыре жителя получили ранения при обстреле села со стороны ВСУ

Губернатор региона Владимир Сальдо также ранее сообщил об ударе FPV-дрона по маршрутному автобусу

ГЕНИЧЕСК, 22 февраля. /ТАСС/. Четыре мирных жителя ранены в селе Чернянка Каховского района Херсонской области при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили ТАСС военные следователи СК РФ.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооруженные формирования Украины] села Чернянка Каховского района, в результате обстрела ранения получили четверо мужчин 1971, 1981, 1968 и 1987 годов рождения", - рассказали военные следователи.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо также сообщил об ударе FPV-дрона по маршрутному автобусу на дороге Новая Каховка - Тополевка. По словам главы области, водителю удалось сманеврировать, благодаря чему взрыв произошел снаружи. Однако осколками был ранен сам водитель и одна из пассажирок.