Глава СК поручил возбудить уголовное дело на бывшего главу минздрава Тамбовской области

По версии следствия, в ходе общения с сотрудниками ДПС Алексей Овчинников неоднократно публично выражался словами грубой нецензурной брани

ТАСС, 22 февраля. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по факту оскорбления сотрудников полиции в отношении бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Тамбовской области Алексея Овчинникова. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

"Председателем СК РФ дано поручение руководителю следственного управления СК России по Тамбовской области Полшакову А. Н. повторно возбудить уголовное дело, следственным путем установить все обстоятельства произошедшего, ход исполнения поручения поставить на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

В отношении Овчинникова 16 февраля было возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). По версии следствия, 10 февраля в ходе общения с сотрудниками ДПС ГИБДД УМВД России по Тамбовской области бывший чиновник неоднократно публично выражался словами грубой нецензурной брани. Видеозапись инцидента была опубликована в соцсетях и вызвала общественный резонанс.

Прокуратура Тамбовской области 21 февраля признала незаконным возбуждение уголовного дела после проведения лингвистической экспертизы.