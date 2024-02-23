В США установили сроки завершения сделок с подсанкционными "Мечелом" и СУЭК до 8 апреля

В перечень также вошли НСПК, "Трансконтейнер", Росгеология, "Челиндбанк" и "Модульбанк"

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Министерство финансов США установило сроки завершения сделок с подпавшими под санкции российскими компаниями "Мечел", СУЭК, Национальной системой платежных карт (НСПК) до 8 апреля. Об этом говорится в распространенной генеральной лицензии финансового ведомства.

В документе отмечается, что американские власти разрешают сделки, "которые совершаются в обычном порядке и необходимы для прекращения операций с участием одной или более из следующих внесенных в санкционные списки организаций до 12:01 по времени восточного побережья США (07:01 мск - прим. ТАСС) 8 апреля 2024 года". В перечень, помимо "Мечела", НСПК и СУЭК, вошли "Трансконтейнер", Росгеология, а также "Челиндбанк" и "Модульбанк".

Кроме того, Минфин США разрешил до 8 апреля осуществлять сделки с российской строительной компанией "ПИК", включенной ранее в санкционные списки.

Как указывается в документе, до указанного срока разрешается осуществлять транзакции, "необходимые для вывода инвестиций или их передачи" не гражданам США.

Помимо компании "ПИК" в генеральную лицензию были включены горнорудная компания Geopromining Investment и связанная с ней "ООО Геопромайнинг Верхне-Менкече", Акционерное общество "Звезда", АО "Сарылах-Сурьма".