В МО сообщили об уничтожении еще одного украинского БПЛА над Белгородской областью

Дежурные средства ПВО поразили беспилотник около 20:00

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) поразили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

"24 февраля около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказано в сообщении.

Это уже второй за сегодня беспилотник, уничтоженный в регионе. Ранее сообщалось об уничтожении БПЛА в 15:00.