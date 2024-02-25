МО РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью

Попытку Киева совершить террористическую атаку пресекли около 11:00 мск, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Киев пытался атаковать беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) самолетного типа объекты на территории РФ, силами ПВО он был уничтожен над Белгородской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"25 февраля около 11:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что более 10 беспилотников Вооруженных сил Украины атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки, по населенным пунктам региона было выпущено порядка 30 снарядов.