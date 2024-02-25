Число пострадавших при обстреле Донецка из РСЗО HIMARS возросло до двух

Прилеты фиксировали возле ресторана "Аркадия"

ДОНЕЦК, 25 февраля. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате украинского обстрела Ворошиловского района Донецка из РСЗО HIMARS, который был зафиксирован 24 февраля, увеличилось до двух. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"По состоянию на 13:00 [мск] имеются подтвержденные данные о тяжелом ранении мужчины 1984 года рождения и пострадавшей девушке 2003 года рождения на Набережной улице. <...> Противник вел огонь из РСЗО HIMARS с применением ракеты М-31 (осколочная)", - говорится в сообщении.

В оперативных службах ДНР 24 февраля сообщали ТАСС, что в результате обстрела центра Донецка получил ранение один человек, прилеты фиксировались возле ресторана "Аркадия".