Число погибших в ДТП с выпавшими бетонными плитами в Приморье выросло до двух

В больнице умерла одна из пострадавших

ВЛАДИВОСТОК, 27 февраля. /ТАСС/. Одна из пострадавших в аварии с выпавшими из грузовика бетонными плитами в Приморье умерла в больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона. Число жертв аварии достигло двух.

"Одна из госпитализированных после ДТП на дороге Осиновка - Рудная Пристань скончалась в больнице", - сообщили в пресс-службе.

ДТП с участием нескольких машин произошло в Приморском крае во вторник. Во время движения с большегруза Scania упали железобетонные плиты, спровоцировавшие ДТП с участием автомобилей Niva, Toyota Allion, Honda Shattle. По первичной информации, один человек в результате погиб, двое получили травмы.