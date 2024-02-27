В Белгородском районе загорелось поле из-за попытки атаки со стороны ВСУ с помощью дрона

По предварительным данным, пострадавших нет

БЕЛГОРОД, 27 февраля. /ТАСС/. Система ПВО в Белгородском районе сбила украинский беспилотник, началось возгорание в поле. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа в районе поселка Разумное. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть возгорание в поле, в районе объездной", - написал он.

По его данным, оперативные службы приступили к тушению.

Гладков уточнил, что в Шебекинском городском округе сбит разведывательный БПЛА на подлете к городу, информация о последствиях уточняется. "По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - добавил он. Про третий беспилотник детали пока не опубликованы.

В Минобороны РФ сообщили, что около 16:30 мск уничтожены три украинских беспилотника над территорией Белгородской области.