27 февраля, 14:07,
обновлено 27 февраля, 14:35
Военная операция на Украине

В Белгородском районе загорелось поле из-за попытки атаки со стороны ВСУ с помощью дрона

Александр Полегенько/ ТАСС
© Александр Полегенько/ ТАСС

По предварительным данным, пострадавших нет

БЕЛГОРОД, 27 февраля. /ТАСС/. Система ПВО в Белгородском районе сбила украинский беспилотник, началось возгорание в поле. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа в районе поселка Разумное. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть возгорание в поле, в районе объездной", - написал он.

По его данным, оперативные службы приступили к тушению.

Гладков уточнил, что в Шебекинском городском округе сбит разведывательный БПЛА на подлете к городу, информация о последствиях уточняется. "По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - добавил он. Про третий беспилотник детали пока не опубликованы.

В Минобороны РФ сообщили, что около 16:30 мск уничтожены три украинских беспилотника над территорией Белгородской области. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине