В Подмосковье на владелицу кофеен завели дело за отказ пускать в заведения участников СВО

В центральном аппарате СК РФ поставили на контроль ход и результаты следствия

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет России расследует дело в отношении собственницы сети предприятий общественного питания после того, как она не пускала участников специальной военной операции (СВО) на Украине в кафе в Люберцах. Об этом СК РФ сообщил в своем Telegram-канале.

"Главным следственным управлением СК России по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину обратились активисты общественной организации. По их словам, в Люберцах Московской области женщина, являющаяся собственницей сети предприятий общественного питания, не пускала в заведения участников СВО, а также выложила в социальных сетях пост с высказываниями экстремистского характера. Активисты попросили в том числе проверить предпринимательницу на причастность к финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Глава ведомства дал поручение руководителю ГСУ СК России по Московской области А.Ю. Старикову доложить о расследовании уголовного дела", - отмечается в сообщении. Ход и результаты следствия поставлены на контроль в центральном аппарате СК РФ.