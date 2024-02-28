В Ростовской области потушили пожар в административном здании

Пострадавших нет

ТАСС, 28 февраля. Пожарные полностью ликвидировали возгорание, которое произошло в административном здании в поселке Дмитриадовка в Неклиновском районе Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В Ростовской области огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар", - сказано в распространенном сообщении.

Ранее сообщалось, что информация о пожаре поступила в 00:28, в 01:06 возгоранию был присвоен ранг №2. Локализация была объявлена в 02:05. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. К тушению привлекались 43 специалиста и 13 единиц техники.