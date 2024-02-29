Силы ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью

По предварительным данным, пострадавших нет

ТАСС, 29 февраля. Система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа между населенными пунктами Городище и Резников Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"В Корочанском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа между населенными пунктами Городище и Резников. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.

Ранее Гладков сообщал о сбитом БПЛА в районе села Илек-Пеньковка.