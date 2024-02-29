29 февраля, 20:13
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью

По предварительным данным, пострадавших нет

ТАСС, 29 февраля. Система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа между населенными пунктами Городище и Резников Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

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"В Корочанском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа между населенными пунктами Городище и Резников. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.

Ранее Гладков сообщал о сбитом БПЛА в районе села Илек-Пеньковка. 

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УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине