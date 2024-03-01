В Челябинске главу фирмы осудили за мошенничество при поставке томографов

Женщине назначили три года лишения свободы условно

ЧЕЛЯБИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска признал руководителя ЗАО "Медсервис-регион" Елену Селищеву виновной в мошенничестве в крупном размере при поставке томографов в больницы по завышенной стоимости. Ей назначили наказание в виде условного лишения свободы на три года, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Селищеву признали виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями). Ей назначено наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок три года условно с испытательным сроком три года", - сказали в пресс-службе.

В июне 2022 года гендиректор ЗАО "Медсервис-регион" была задержана по подозрению в мошенничестве при поставке томографов. По данным следствия, обвиняемая в 2020 году обманным путем похитила деньги из бюджета при поставке томографов по завышенной стоимости. В результате ущерб бюджету составил свыше 85 млн рублей. По ходатайству следователя СК было арестовано имущество обвиняемой на эту сумму.

Ранее бывшему заместителю регионального министра здравоохранения Александру Кузнецову, причастному к проведению закупки, следователь СК предъявил обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). 3 февраля 2023 года ему было назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на шесть лет.