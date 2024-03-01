Задержанная в Севастополе сообщила, что готовила подрыв офицера ЧФ по заданию СБУ

Она должна была активировать взрывное устройство

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Задержанная в Севастополе гражданка России и Украины 1986 года рождения, завербованная украинскими спецслужбами для подготовки террористического акта, сообщила, что готовила теракт в отношении военнослужащего Черноморского флота ВМФ России по заданию СБУ.

"В июле 2023 года со мной на связь вышел сотрудник СБУ, он представился Антоном и предложил сотрудничество", - рассказала женщина на видео, распространенном ЦОС.

"По его заданию я должна была установить слежку за военнослужащим Черноморского флота - установить его распорядок дня, на каком автомобиле он ездит, его должность - для дальнейшей его ликвидации", - сообщила она. По ее словам, в качестве способа ликвидации был определен подрыв, и для этого женщине передали координаты тайника, где находилось самодельное взрывное устройство, а затем ей выслали инструкции с подробными объяснениями, как подключить, проверить и активировать взрывное устройство. "Я установила, подключила и сообщила куратору, на что он ответил - да, все активировано, и мне нужно в срочном порядке покинуть территорию Российской Федерации", - сказала задержанная. При попытке выехать ее задержали.